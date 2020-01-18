شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: نقف خلف السيسي في قراراته لحماية الأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت الجمعية العمومية لنقابة المهن الزراعية في ختام اجتماعها، السبت، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإشادة بموافقته على مقترح النقابة لإنشاء اتحاد الزراعيين الأفارقة، والمقرر عقده مؤتمره التأسيسي فبراير المقبل، فضلا عن اختياره السيد القصير وزيرا للزراعة لتطوير العمل الزراعي، في إطار الدور السياسي له خلال الفترة المقبلة مع التمنيات لسيادتك بالتوفيق وتقديم الدعم والخبرات النقابية للوزارة والدولة المصرية.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية، إن الجمعية العمومية للنقابة قدمت التهنئة للقوات المسلحة الباسلة لمجهوداتها في حماية الامن القومي المصري، وتهنئة الشرطة المصرية الباسلة بعيد الشرطة وتقديم وافر الشكر لمجهوداتها في توفير الامن والأمان وحماية الجبهة الداخلية.

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وشدد «خليفة» على أن الجمعية العمومية للزراعيين تقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، في ظل ما تشهده المنطقة اضطرابات من مخاطر تهدد الأمن القومي، مشيرًا إلى أن حالة الاستقرار السياسي لمصر خلال السنوات القليلة الماضية ساهمت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية التنموية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أنه من المقرر أن يعقد على هامش اتحاد الزراعيين الأفارقة مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة بأفريقيا تنفيذا للتوصية التاسعة في منتدي شباب العالم الذي عقد مؤخرا بشرم الشيخ تحت عنوان الامن الغذائي في افريقيا ودور المجتمع المدني والنقابات المهنية بأفريقيا

ولفت نقيب الزراعيين إلى أن الجمعية العمومية اعتمدت الحسابات الختامية المعروضة، وقررت بأغلبية الحضور زيادة المعاشات النقابة بنسبة 25%، وزيادة الاشتراك السنوي للعضوية، مع التوصية بكادر خاص للمهندسين الزراعيين أسوة ببعض المهن الأخرى.

وأشار إلى أنه تم عرض ما يتعلق ببعض المواد بالقانون الخاص بالنقابة على الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حتى يتم اجراء انتخابات صحيحة لا يشوبها اَي عوار وتمثل جميع الزراعيين، مع مخاطبة مجلس النواب لتعديل بعض مواد القانون والمعروضة على مجلس الوزراء.