شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزيري التعليم العالي والتخطيط حول «المشروعات القومية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تتبنى العديد من المبادرات والمشروعات القومية الكبرى، مشيراً إلى أن الوزارة قامت ببناء 3 جامعات تكنولوجية جديدة (القاهرة الجديدة التكنولوجية، والجامعة التكنولوجية بقويسنا، والجامعة التكنولوجية ببني سويف)، وبدأت الدراسة فعليا بهم، مما سيعمل على خلق وظائف جديدة تعمل على تقليل الفجوة بين عدد الخريجين وفرص العمل المتاحة.

وأشار «عبدالغفار»، خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السبت، لمناقشة المبادرات التي تتبناها الوزارة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021، إلى أهمية دور المستشفيات الجامعية وما تقدمه من خدمات مؤثرة في القطاع الصحي، وأن هناك تكليفا بتطوير 18 مستشفى نموذجيا لرفع كفاءة تلك المستشفيات لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد الوزير البدء في التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية «365 صحة» للتواصل مع المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية بجميع المحافظات اعتبارًا من اليوم السبت؛ بهدف التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية، حيث يمكن للمريض من خلال موقع «365 صحة» في مرحلته الأولى: الاستعلام والتواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة ومتكاملة، حيث تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مصر؛ تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية بالبلاد.

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وأوضح الوزير أن الوزارة أنشأت جامعات حكومية جديدة، كجامعة مطروح والوادي الجديد والأقصر؛ بهدف إتاحة التعليم المجاني في جميع المحافظات، مؤكداً أن الجامعات الجديدة لديها طموحات في تطوير مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، لافتا إلى أن الوزارة في طريقها لتحويل الجامعات الحكومية لتصبح جامعات ذكية من خلال الاختبارات المميكنة، بالإضافة إلى افتتاح الجامعات الأهلية الدولية الجديدة (الجلالة والعلمين والملك سلمان).

من جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التعليم يعد أهم مكونات رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أهمية الخطوات التي نفذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إنشاء العديد من الجامعات الجديدة، التي ستخلق تخصصات جديدة تعمل على فتح فرص عمل للخريجين، وسد الفجوة بين عدد الخريجين وفرص العمل المتاحة في سوق العمل.

وأشادت الوزيرة بدور المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، موضحة أن المستشفيات الجامعية تعد من أفضل المستشفيات على مستوى الجمهورية، وأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاعي التعليم والصحة.

وتناول الاجتماع مناقشة مراحل إعداد خطة وزارة التعليم العالي للعام المالي 2020 – 2021، حيث تم تقسيم العمل على 4 مراحل: مناقشة مسميات المشروعات ومناقشة مقترح جهات الإسناد وإدخال مقترح جهة الإسناد على المنظومة التكنولوجية ومناقشة مقترح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تم مناقشة أهم المشروعات المستهدف الانتهاء منها، والوقوف على التكلفة الكُلية المتوقعة للمشروعات.