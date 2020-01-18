شكرا لقرائتكم خبر عن أمجد حسنين يكشف أهم المحاور والخطط الجديدة للتطوير العقاري في مصر لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري، أن الاستثمار العقاري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الحالي، ويجب العمل على نموه، موضحًا أن الاستثمار العقاري هو القاطرة اللي تشد معها الاقتصاد المصري، كما أن السوق العقاري أمن والطلب موجود والعرض مطلوب.
وأضاف "حسنين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أنه يجب أن توفق الطلب مع العرض من أجل الاشخاص الغير قادرين على دفع الاقساط، ولذلك تم الاتجاه لتوفير آلية من آليات التمويل، سواء من خلال التمويل العقاري في مصر أو عن طريق البنوك.
وأشار إلى أنه بعد عام 2016 اتجه المطورين العقاريين لتقليل المساحات الوحدات مع اعطاء نفس المزايا للمستهلك بعد أن كان هناك قيود على المساحات، وهناك تفهم كامل لهذا الملف والخروج بحلول مرضية لكل الاطراف.
وتابع: " الشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تلقى دعم والحصول على اراضي جديدة عشان تبدا مشروعات جديدة، هنوفر قاعدة بيانات محترمة للشركات والمطورين".
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