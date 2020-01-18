شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية» تحقق في «صعوبة امتحان العلوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، تعليمات فورية بالتحقيق في شكاوى صعوبة امتحان مادة العلوم، حيث سيتم سحب عينة للتصحيح لتحديد مواطن الصعوبة، مؤكدًا أنه إذا ثبت أن مواطن الصعوبة من خارج المقرر أو غير مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية سيتم إعادة توزيع درجاتها على الأسئلة الأخرى، وسيصب التصحيح في مصلحة الطلاب بنسبة 100%.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة الحرص على مصلحة الطالب، وأنه «لن يسمح بأن يتسبب أحد في دموع الطلاب أو أولياء أمورهم»، مؤكدًا أن «الجميع يعمل لخدمة الطالب وأولياء الأمور، وستتم محاسبة المقصرين والمخالفين فورا».

كانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استقبلت عددًا من الشكاوي من طلاب الشهادة الإعدادية لاستيائهم من صعوبة امتحان مادة العلوم وتأكيدهم أنه «ليس في مستوى الطالب المتوسط»، وأشار أولياء أمور إلى أن «أبناءهم بكوا من شدة صعوبة الامتحان وكأنه امتحان ثانوية عامة».