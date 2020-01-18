شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب المخابز يرحبون بتحويل الدعم العيني إلى «نقدي مشروط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى رؤساء شعب المخابز والبقالة بالغرف التجارية في القاهرة، ترحيبهم بتحويل نظام دعم الخبز من الدعم العينى إلى الدعم النقدى المشروط، وهو المشروع قيد الدراسة في وزارة التموين، وذلك تمهيدا لإقراره خلال الفترة المقبلة، بعد مناقشته في مجلس النواب، وطرحه للحوار المجتمعى.

وقال عبدالله غراب، رئس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أصحاب المخابز غير ممانعين في إقرار مشروع الدعم النقدى المشروط.

وأضاف غراب، لـ«المصرى اليوم»، أنه من مصلحة أصحاب المخابز بصفتهم منتجين للخبز أن يتم إقرار نظام الدعم النقدى المشروط والذى سيتبعه الحد من الضوابط المقررة على المخابز، ما يسمح لهم بإنتاج أحجام مختلفة من الخبز تباع بأسعار متفاوتة.

وأبدى «غراب» تحفظه على مساهمة النظام الجديد في الحد من تسرب الدعم، قائلا: «أمضينا 3 سنوات في تنقية وتنقيح البطاقات، بالفعل تم الحد من تسرب الدعم».

وتابع أن أحد أهم ما يعانى منه أصحاب المخابز، هو عدم مراجعة تكلفة رغيف الخبز منذ عامين ونصف العام، بالرغم من ارتفاع أسعار الكهرباء والسولار والإيجارات، وهو ما يضاعف العبء على عدد كبير من المخابز ويهدد بخروجها من السوق.

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من جهته، قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن نظام الدعم النقدى المشروط المقدم لرغيف الخبز لا يؤثر على أصحاب المخابز بصفتهم منتجين للخبز، ولن يؤثر على إنتاجهم، مشيراً إلى أن محور اهتمامهم هو مراجعة تكلفة رغيف الخبز على وجه السرعة.

وعن مشروع الدعم النقدى المشروط، عبر «حماد» عن تأييده لتطبيقه إذا ما كان إقراره للصالح العام وإذا ما كان إقراره سيقلل من تسرب دعم الدولة لرغيف الخبز والسلع التمونية، أو من تسرب الدعم.

وقال وليد الشيخ، رئيس شعبة البقالين التموينيين في الغرفة التجارية في القاهرة، إن النظام الجديد المقترح سيساعد الدولة على القضاء على الفساد، وسيكون المستفيد الوحيد منه المواطن، ويعتبر إحياء لقيمة الفرد، وترك حرية الاختيار له ليشترى ما يريد، مشيرا إلى أنه سيحدث انتعاشة في رواج السلع التموينية المختلفة. وأوضح الشيخ أن المواطن إذا لم يشتر بالدعم النقدى خبزا، قد يتجه إلى شراء عدد من السلع التموينية.

وكشفت مصدر بالغرف التجارية، طلب عدم نشر اسمه، أنه طلب منهم إرسال مقترحات للحكومة بشأن إمكانية تحويل الدعم العينى لبطاقات التموين للدعم النقدى المشروط، موضحاً أن الدعم الحالى 140 جنيهًا عبارة عن 90 جنيها في الخبز و50 جنيها في السلع التموينية للفرد الواحد بالبطاقة التموينية، وأن من ضمن المقترحات سيكون زيادة الدعم النقدى المشروط لأكثر من 140 جنيها. وأضاف المصدر أنهم بصدد إعداد دراسة كاملة عن كل الجوانب المتعلقة بالدعم النقدى المشروط.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد الخميس قبل الماضى إن ملف تحويل الدعم العينى إلى النقدى المشروط تم طرح قبل فترة، وستبدأ الحكومة دراسته بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، والتوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن تحويل نظام دعم الخبز من الدعم العينى إلى الدعم النقدى المشروط، لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على حصة المواطنين الشهرية من الخبز، موضحا أنه سيتم منح المواطنين دعما نقديا على بطاقات الخبز حيث يكون كافيا لشراء حصته الشهرية المعتادة والمقدرة بـ150 رغيفا شهريا، موضحا أنه في حال عدم رغبة صاحب بطاقة الدعم في الحصول على خبز ستبقى أمواله داخل البطاقة، ويستطيع من خلالها شراء ما يحتاجه من بين قائمة السلع التموينية المتعددة.