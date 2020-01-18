شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الرائدات الريفيات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الهجرة برنامجاً تدريبيًا لـ150 من الرائدات الريفيات في مكتبة مصر العامة في مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وتحت رعاية منظمة الهجرة العالمية، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويستمر البرنامج على مدار السبت والأحد.

وتضمن البرنامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة للهجرة، مع التركيز على ريادة الأعمال والفرص المتاحة بالمشروعات القومية، وفرص الهجرة الشرعية الآمنة.

Advertisements

وقالت زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، إن 150 رائدة ريفية من وزارات الصحة والزراعة والتضامن الاجتماعى شاركن في الدورة، ضمن فعاليات حملة «مراكب النجاة»، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أنه عقب الدورة تبدأ الرائدات الريفيات المشاركات حملة طرق أبواب في القرى الأكثر تصديرًا للمهاجرين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

فى السياق، يبدأ برنامج تدريبى لـ450 من الشباب والأطفال أقل من 18 سنة بمخاطر الظاهرة، الاثنين، بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة، وفرع المجلس بالبحيرة، برئاسة أمل زكريا، عضو مجلس النواب.

يأتى ذلك قبل زيارة السفيرة نبيلة مكرم ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، لمحافظة البحيرة، المقررة الثلاثاء المقبل، لافتتاح مركز لتدريب وتأهيل الشباب بمنطقة حوش عيسى بالمحافظة، والذى تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، وتوعية الشباب بمخاطرها، بحضور المحافظ هشام آمنة.

ومن المقرر أن ينظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة على هامش الزيارة لقاءً لوزيرة الهجرة بعدد من سيدات المحافظة، كما ينظم فرع المجلس القومى للأمومة والطفولة لقاءً للوزيرة بمجموعة من الطلاب ضمن برنامج تثقيفى وتدريبى، وتختتم زيارتها بلقاء جماهيرى مع شباب المحافظة، ينظمه جهاز تنمية المشروعات.