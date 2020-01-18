شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يناقش مع السفير الكوري التعاون في التصنيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، يوون يوا تشول، أوجه التعاون المشترك بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربى، وناقش العصار، خلال استقباله السفير والوفد المرافق له، بمقر الوزارة، السبت، سبل التعاون مع الجانب الكورى الجنوبى في مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا الكورية الحديثة بمصر والتصنيع المشترك للمنتجات الكورية بالمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لتكون مصر مركزا لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والإفريقية بجودة عالية وبسعر منافس، وذلك بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية ومن القوانين الحالية المحفزة على الاستثمار في مصر.

وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات التي تمت في موضوعات التعاون القائمة بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الكورية الجنوبية في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية.

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وأثنى سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة على الخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربى المصرية، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر والثقة المتبادلة بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربى، الأمر الذي يشجع الشركات الكورية على الدخول في شراكات جديدة مع الإنتاج الحربى ودعم وتشجيع التوأمة بين مصر وكوريا في المجال الصناعى والبحث العلمى لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربى لدعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.

وأكد أن لمصر دوراً محورياً في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار الإقليمى في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية، مشدداً على أن العلاقات بين الجانبين تشهد تطوراً إيجابياً ورغبة في إقامة شراكات صناعية في مختلف المجالات، خاصةً في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر، وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التي تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية بتنفيذ وتطوير شبكة طرق وكبارى وأنفاق ممتدة تربط الدولة ببعضها البعض، والسعى إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات بين وفود فنية من الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربى المخطط التعاون معها في المجالات المقترحة، وبما يمهد الطريق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعاون لصالح الطرفين.