شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيء.. إصابة ربة منزل في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت ربة منزل بكسور وكدمات بعد أن انهارت بها شرفة الشقة بالطابق الرابع بعقار في منطقة باكوس شرق الإسكندرية، بسبب موجة الطقس السيئ.

وأمر المستشار عمر الركايبى، رئيس نيابة الرمل، بإحضار ملف العقار من الحى وسؤال المصابة في المستشفى عندما تسمح حالتها.

تلقت غرفة عمليات حي شرق بلاغا يفيد انهيار شرفة عقار رقم 25 شارع إسماعيل مخلوف متفرع من شارع سينما ليلي بمنطقة باكوس، وانتقل مسؤولو الحي إلى موقع الحادث.

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وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم ومكون من أرضي و6 طوابق علوية، وسقوط شرفة الطابق الرابع علوي، وإصابة سيدة تصادف وقوفها بالشرفة لحظة سقوطها.

من جهتها، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إنه تم نقل المصابة إلى المستشفى الأميري لتلقي العلاج اللازم، وإخطار شركة الكهرباء لعزل ولحام أسلاك كهربائية كانت معلقة على سور الشرفة.

أضافت رئيس حي شرق أنه تم وضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين المارة، وتم فصل المياه والغاز والكهرباء عن العقار لحين عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ يصاحبها أمطار غزيرة ورياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة، وذلك لليوم الرابع على التوالي، بالتزامن مع نوة «الفيضة الكبرى».