شكرا لقرائتكم خبر عن الناشرون يتسلمون أجنحتهم بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الناشرين يتسلمون أجنحتهم الخاصة، بمركز مصر للمعارض الدولية، صباح اليوم الأحد، تمهيدا لبدء ترتيب الكتب ووضعها على الأرفف، تمهيدا لافتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب، في دورته الـ51، والتى ستنطلق يوم 22 يناير الجارى تحت عنوان «مصر وإفريقيا.. ثقافة متنوعة»، ويحتفى بجمال حمدان باعتباره شخصية العام. ومن المقرر أن يقوم الناشرون بتنظيم أجنحتهم الخاصة، ابتداءً من اليوم الأحد، حيث توزعت أجنحة الناشرين في صالات 1، و2، و3.

في السياق، انتهت كل هيئات وقطاعات وزارة الثقافة من تحديد برنامجها للمشاركة في فعاليات معرض الكتاب، ومنها المركز القومى لثقافة الطفل، حيث قال محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، إنه انتهى من طباعة 20 كتابا جديدا للأطفال، سيتم تقديمها إلى الأطفال في جناح المركز، وإنه سيتم تنظيم 105 فعاليات فنية وثقافية، تحت مظلة 4 ورش، وهى «بإيدك» والخاص بالورش الفنية، و«إيد في إيد»، والذى يهتم بالورش التفاعلية بين الأطفال، و«احكى لنا» والخاص بركن الفنون القولية، و«طل» والخاص بالاطلاع على الكتب، كما سيتم تنظيم حفلات توقيع للكتاب، وذلك لعمل لقاءات مباشرة بين الأطفال والمؤلفين.