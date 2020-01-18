شكرا لقرائتكم خبر عن «عمران» يدعو لإنشاء صندوق استثماري لخلق فرص عمل للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة المصرية للرقابة المالية، إلى إنشاء صندوق استثمارى استراتيجى لخلق فرص عمل للشباب، موضحا أن مصر خطت خطوات كبيرة فى مجال تحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، لا سيما الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق المساواة.

وقال «عمران»، خلال جلسة حوارية ضمن المؤتمر الأول للتنمية المستدامة فى الأقصر، السبت، إن مصر حققت نجاحًا كبيرًا فى مجالات الشراكة والاستثمار وخلق فرص العمل للشباب وزيادة البنية التحتية، وإشراك الشباب فى العملية السياسية وصنع القرار، ما يمثل أحد أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة.

وطالب المؤسسات المالية الكبرى وشركات التأمين بمراجعة دورها فى المجتمع وخلق الأسواق وفرص العمل وتقديم المساعدات وتنفيذ الالتزام الأخلاقى الواجب عليها فيما يتعلق بموضوع الشراكة المجتمعية تجاه المجتمع، والتواجد فيه للعمل على مواجهة المشاكل الاجتماعية التى قد تعوق الاستقرار والتنمية، لافتا إلى أن مصر من الدول الرائدة فى مجال الشراكة المجتمعية، ولديها سوق كبيرة وفرص واعدة.

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وأضاف أن التبرع بالأموال ليس هو المعضلة، ولكن كيفية إدارة واستثمار هذه التبرعات هو السبيل الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة خلال الـ20 عامًا المقبلة، مؤكدا أن البنك الدولى تلقى خلال الفترة الماضية 3100 عرض لفرص الاستثمار، ومصر قدمت العرض الأكبر.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة شبكة «هيلاس»- اليونان للمسؤولية المجتمعية-، ماريا اليكسيو، أن الحوار بين القطاعين العام والخاص، والإضافة والتعاون وتحديد الأهداف الكمية والشراكات وقياس النتائج وتوجيه الأموال للاستثمار والمتابعة الجيدة ودراسة التقارير الناجمة عن تلك المتابعة والأخذ بها هى العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الخبير فى مجال الهجرة ووضع السياسات للمنظمة الدولية للهجرة، بورنو دى، إلى أن تراجع الأبعاد الاجتماعية فى أى دولة يؤدى إلى التراجع فى تبنى تحقيق التنمية المستدامة من جانب الدول، وبالتالى تزداد نسب معدلات الفقر والبطالة، موضحا أن الحوار المجتمعى، بين الحكومة فى مصر والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، أدى لرفع مستوى المعيشة والإنتاج، ومراعاة البعد الاجتماعى تلعب دورا هاما فى منع الهجرة غير الشرعية والحد منها.

ولفت محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، المشرف التنفيذى على لجنة تنظيم المؤتمر، إلى أن الجلسة النقاشية الأولى فى اليوم الثانى للمؤتمر جمعت عدة خبراء اقليميين وعالميين.