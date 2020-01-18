شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية: شكاوى من «الفيزياء».. وتباين حول «التاريخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثانى الثانوى، السبت، امتحان الفيزياء للشعبة العلمية، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية في سادس أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2019- 2020، بإجمالى 587 ألفا و108 طلاب.

وجاء كل من امتحانى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية للصف الثانى الثانوى في (30) سؤالاً من نوعية «اختيار من متعدد»، وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book)، وتمكن الطلاب من الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر الأكواد السرية المسلمة من قبل إدارة المدرسة.

وتداول عدد من طلاب الصف الثانى الثانوى صورا من أسئلة امتحانى الفيزياء والتاريخ بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجنة، وتتبعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الصور المتداولة للكشف عن مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق قانون الغش على المسؤولين عن الواقعة.

وشكا طلاب الشعبة العلمية من صعوبة امتحان الفيزياء، مؤكدين أن الأسئلة معقدة وفوق مستوى الطالب المتوسط، فيما تباينت ردود أفعال طلاب الشعبة الأدبية حول صعوبة مادة التاريخ.

وقالت عبير أحمد، مؤسس حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن طلاب وأولياء أمور الصف الثانى الثانوى أكدوا أن امتحان مادة الفيزياء للصف الثانى الثانوى في نظام الثانوية الجديدة شهد صعوبة في أغلب النماذج، بينما اختلفت الآراء حول امتحان مادة التاريخ حسب كل نموذج.

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وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى استقبلت 514 ألف طالب من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ في الفترة الأولى داخل المدارس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام وخاص).

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة.

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان مادة التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية اليوم في الفترة الصباحية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إيقاف الامتحانات غداً تزامنا مع عيد الغطاس.

وفى كفرالشيخ، أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية اكتشفت وجود جروب على «واتساب» يضم 6 طلاب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية، وتم الوصول للأدمن وتم استدعاء الطلاب وتحرير محضر غش لهم، كما تم استدعاء أولياء أمور الطلاب لإعلامهم، مؤكدة أنه تم وضع 175 طالباً تحت الملاحظة، تبين أنهم كانوا على تواصل مع أعضاء الجروب، وتم إبلاغ وزارة التربية والتعليم بالمحاضر التي حُررت للطلاب، وتبين أنهم يحملون أرقام جلوس ليست متسلسلة.

أكثر وتفكير طويل».

وفى القليوبية، ضبط رئيس لجنة امتحانات النقل الثانوى العام بمدرسة الشموت الثانوية طالبا باللجنة بالصف الثانى الثانوى أثناء قيامه بالدخول على محرك بحث «جوجل» للغش وحل أسئلة امتحان مادة التاريخ، حيث تحرر محضر غش للطالب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.