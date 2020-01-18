شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للتدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، قرارًا وزاريًا بشأن تشكيل اللجنة العليا للتدريب، انطلاقًا من حرص الوزارة على الاهتمام بالتنمية المهنية المستدامة وحرصًا منها على تعظيم الفائدة من التدريبات المقدمة إليها من الجهات المختلفة.

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ووفقًا للقرار يترأس «شوقي» اللجنة، والدكتور نائب الوزير لشؤون المعلمين «نائبا»، وعضوية الدكتور نائب الوزير لشؤون التطوير التكنولوجي، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديرو المراكز البحثية التابعة للوزارة، والمستشار القانوني للوزير ورؤساء القطاعات ورئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، ومدير عام التنسيق بالوزارة.

وتختص اللجنة بوضع سياسات التدريب لكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة بما يخدم العملية التعليمية، وتهدف إلى تنسيق جهود المؤسسات التي تقدم وتنظم تدريبات للمعلمين والعاملين بكافة المديريات التعليمية والإدارات التعليمية، والتي ستكون بوصلة توجه المؤسسات والبرامج المقدمة منها إلى الفئات المستهدفة، وذلك لأي نشاط تدريبي يتعدى اليوم الواحد على كافة المستويات سواء (مديريات –إدارات تعليمية) والجهات التابعة للوزارة، بغرض تحقيق التكامل بين كافة البرامج المقدمة للجنة ومتابعة تنفيذ التدريبات المعتمدة من اللجنة لضمان جودتها.

وتتابع اللجنة جودة البرامج التدريبية المقدمة من حيث جودة الحقائب التدريبية وكفاءة المدربين لها وقاعات التدريب وقياس أثر التدريب، كما سيتم إعداد قاعدة بيانات مشتركة تشمل توزيع جميع البرامج المقدمة من المستهدفين وتوضح عدد من اجتازوا تلك البرامج وجهة الحصول عليها.