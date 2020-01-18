أبرزها التفتيش على دور الرعاية.. 12 اختصاصًا لمكتب حماية الطفل بالنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، قرارا بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي في مكتب النائب العام بالرحاب.

وتضمن القرار، 12 اختصاصًا للمكتب المستحدث يرصدها "الخليج 365" في النقاط التالية:

- الإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها.

- مراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال.

- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

- متابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم.

- التفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال.

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- الاقتراح على النيابات المختصة بتفتيش المؤسسات السالف ذكرها.

- الرقابة الفعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون.

- التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

- التنسيق و المتابعة مع خط نجدة الطفل و الجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال.

- متابعة النيابات المختصة لإخطار مكتب رعاية الطفل بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التي تنطوي على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.

- عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال و دراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال.

- إعداد تقرير ربع سنوي بأعمال المكتب المستحدث وععرضه على النائب العام.