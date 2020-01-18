​​جمارك برج العرب تحبط تهريب أجهزة تجسس على شكل لمبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، السبت، محاولة تهريب كمية من أجهزة التنصت على هيئة لمبات كهربائية، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من الإمارات؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وقال بيان اليوم، إن إخبارية مقدمة من رجب البحيري رئيس الوردية ومحمود فيالة رئيس قسم الأمن الجمركي، باعتزام الراكب (أ . م . ح) مصري الجنسية القادم من الإمارات تهريب بضائع مخالفة.

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وأوضح البيان أنه تبين وجود 50 لمبة كهربائية مزودة بكاميرة وميكروفون و30 جرس باب كهربائي مزود بكاميرا وميكروفون داخل حقائبه.

قرر محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط وتحويل الراكب للنيابة.

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