وزير الإسكان يكلف جهاز بدر بطرح المباني الخدمية بمقابل الانتفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

كلف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي جهاز مدينة بدر، بطرح المباني الخدمية المختلفة التي يتم الانتهاء من تنفيذها، بمقابل الانتفاع لمدة زمنية محددة للقطاع الخاص لتشغيلها لخدمة سكان المدينة.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم السبت، الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بالحي السابع بمدينة بدر، والذي يضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، إلى جانب تفقده المركز الطبي بالمنطقة لخدمة السكان والذي يتكون من طابقين ويضم غرفة عمليات صغرى وعيادات خارجية متنوعة وغرفة للأشعة وسكن للأطباء.

من جانبه، أشار المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه جار تنفيذ وطرح 95 مبنى خدمي بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وذلك في إطار تحقيق سياسة وزارة الإسكان في توفير مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 35 مبنى خدمي، وجارٍ تنفيذ وطرح والإعداد لطرح تنفيذ 60 مبنى آخر، وتشمل (15 مدرسة – 18 حضانة – 12 وحدة صحية – 35 سوقا تجاريا – 5 نوادٍ وملاعب – 7 دور للعبادة – 3 للخدمات العامة).​