​طلب إحاطة حول انتشار ظاهرة التسول في الأماكن السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت البرلمانية أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزيري السياحة والداخلية، بشأن انتشار ظاهرة التسول، بشكل يضر بالسياحة المصرية.

وقالت حسونة، في بيان اليوم السبت، إن السائح يعاني في مصر خاصة بالمناطق الأثرية والشعبية، من مضايقات المتسولين الذين يلحون بشكل مستفز في طلب الأموال، التي يطلوبها أحيانًا بالعملة الأجنبية، وبالإضافة إلى أصحاب المحلات والبازارات الذين يلحون أيضًا في سبيل بيع منتجاتهم.

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وتابعت: "مؤخرًا تناولت مواقع السوشيال ميديا، صورة لأحد السائحين، وهو يرتدي تيشيرت مكتوب عليه عبارة أنا مفلس باللغة العربية، بهدف منع المتسولين من الاقتراب منه أو استغلال البائعين له".

وشددت حسونة، على أن ظاهرة التسول من الأجانب، تعتبر أحد الظواهر السلبية التي تحرج المصريين أمام الأجانب ويمتهنها عدد كبير من الكبار والأطفال والسيدات أيضًا، بشكل يؤثر على السياحة المصرية، ويتطلب معه تدخل عاجل لحماية المناطق الأثرية والسياح من المتسولين.

وطالبت البرلمانية بتنظيم حملات أمنية لمواجهة ظواهر التسول، والنصب على السياح، لحماية السياحة المصرية من هذه الظواهر السلبية.​