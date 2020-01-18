رئيس الوزراء: مصر تولى اهتمامًا بالغًا بمكافحة الهجرة غير الشرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما توليه مصر من اهتمام بالغ بمكافحة الهجرة غير الشرعية، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وقانونية سلبية، لاسيما في ظل الظروف المضطربة التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط.. مشيرا إلى ضرورة التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل يأخذ في اعتباره كافة الأبعاد المرتبطة بهذه الظاهرة ويتبنى سياسات دائمة، لا أن يكون مجرد رد فعل لأحداث طارئة.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم السبت، مع أنطونيو فيتورينو مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، ولوران دى بوك مدير مكتب المنظمة في مصر، والسفير إيهاب فوزى مساعد وزير الخارجية.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية على دعمهم وتعاونهم البناء مع المنظمة، ليس فقط فى الإطار الثنائي وإنما أيضاً في الإطار متعدد الأطراف، ولاسيما خلال فترة تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وما شهدته من تعزيز أطر التعاون في مجالات الهجرة على مستوى القارة.

وأشاد فيتورينو بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تبنتها مصر منذ 2016 مما جعلها من أوائل الدول التى تتبنى اقترابا نشطاً وفعالا للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وانعكس ذلك في انخفاض معدل الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا خلال الشهور الماضية إلى ما يقرب من الصفر، بفضل الإجراءات الفعالة التى تقوم بها الحكومة.

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وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزيرة الهجرة أشارت، من جانبها خلال الاجتماع، إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي تركز على المحافظات الأكثر تصديرا للمهاجرين غير الشرعيين، حيث انطلقت بالفعل أولى محطات هذه المبادرة فى محافظة الفيوم، وسوف تتجه إلى محافظة البحيرة بعد غد الاثنين.

وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة الهجرة الدعوة لمكتب المنظمة الدولية للهجرة للمشاركة في فعاليات حملة التوعية بمحافظة البحيرة.. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة القانونية المنظمة، وإنما هي فقط تكافح الهجرة غير الشرعية من أجل حماية أبناء مصر من مخاطر هذه الظاهرة.

وعقّب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة مثنياً على فكرة هذه المبادرة وأهدافها، معرباً عن استعداد المنظمة لتقديم كل الدعم الممكن من أجل إنجاح المبادرة وتعظيم مردودها.

وصرحت وزيرة الهجرة بأنها اتفقت مع مدير المنظمة على أنه سيتم عرض، خلال الاجتماع السنوى القادم للمنظمة في جنيف، جهود الدولة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال فيلم وثائقي عن الزيارات الميدانية وأنشطة التدريب والتأهيل للسفر بالطرق الشرعية كنموذج يحتذى به.​