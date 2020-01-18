"اتصالات النواب": مشاركة السيسي في قمة برلين تعكس سعي مصر لحل أزمة ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

ثمّن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، مشاركة الرئيس السيسي في قمة برلين حول الوضع في ليبيا.

وقال بدوي، في بيان له اليوم السبت، إن مشاركة مصر في القمة، تعكس اهتمامًا مصريًا متزايدًا بالأوضاع المشتعلة في ليبيا، والصراع الدائر هناك، ورغبة مصر في البحث عن حل دولي لها.

منوهًا إلى قمة برلين والأدوار المنوطة بها خصوصا وانها تعقد بمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

لافتًا إلى ضرورة التوافق على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية، يجب أن يتم صياغته في إطار شامل يتناول كل جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، وبالخصوص التدخلات التركية السافرة في الملف.