لجنة "وفد البحيرة" تجتمع لمناقشة خطة عمل الحزب للفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

عقدت لجنة الوفد بمحافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، برئاسة المهندس عبدالباسط الشرقاوي، رئيس اللجنة بالمحافظة، أول اجتماع لها بعد اكتمال تشكيل أعضائها، عقب اعتمادها في اجتماع الهيئة العليا للحزب والذي عقد منذ أيام برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب.

وناقش الاجتماع خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ووضع استراتيجية السير على نهج الحزب التي تعتمد على خدمة المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، والاستماع إلى مشكلاتهم وتقديم حلول سريعة لحلها.

وقال الشرقاوي، إن اللجنة انتهت من تشكيل اللجان الفرعية الوفد على مستوى الوحدات الحزبية بالمحافظة، لافتًا إلى أن الاجتماع ناقش خطة العمل المرحلة المقبلة، طبقًا للرؤية والاستراتيجية التي وضعها المستشار بهاء أبو شقة، والتي تحقق في النهاية المصلحة العامة.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت أيضًا الاستعدادت للمشاركة في الاحتفالات بأعياد الشرطة 25 يناير، والعمل على الوقوف صفًا واحدًا مع الجيش والشرطة لمواجهة حروب الشائعات والإرهاب التي تستهدف الوطن.​