حسب الله: حزب الحرية رقم حقيقي في الحياة السياسية شاء من شاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

عقد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، فعاليات المؤتمر السنوي للحزب بمحافظة الفيوم، بحضور أحمد مهنى الأمين العام للحزب، وطلعت القواس نائب رئيس الحزب والدكتور محمد الفيومي، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد البيومي، مساعد الأمين العام للحزب، ومحمد فؤاد أمين الحزب بالفيوم، وأعضاء الهيئة العليا بالحزب، وأمناء الأمانات، وأمناء المحافظات بالحزب.

وأكد رئيس الحزب، فخره بجميع القيادات الشبابية داخل الحزب، التي تؤكد في كل يوم أنها جديرة بالثقة، مشيرًا إلى أن الشاب محمد فؤاد، أمين محافظة الفيوم، أحد هذه الكوادر السياسية الشبابية التي سيكون لها شأن عظيم.

قائلًا إن الحزب لديه هدف محدد ومباشر وهو الوصول للجماهير في الشارع المصري، والتواصل معهم عن قرب.

وأضاف حسب الله، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي للحزب والمقام بمحافظة الفيوم، أن حزب الحرية المصري أصبح رقم حقيقي في الحياة السياسية، مضيفًا: "علينا جميعًا في حزب الحرية المصري قيادات وأعضاء، أن نفخر بحزبنا الذي أصبح رقمًا حقيقيًا في الشارع المصري شاء من شاء وأبى من أبى".

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وقال أحمد مهنى الأمين العام للحزب، إن الاجتماع في المؤتمر العام لحزب الحرية، بمناسبة مرور عام على تدشين حزب الحرية بمحافظة الفيوم، معربًا عن سعادته بدور الحزب بالمحافظة والتواصل المستمر مع المواطنين.

وأضاف مهنى خلال كلمته في المؤتمر العام للحزب: "إننا فخورين بما وصل إليه الحزب من نجاحات على كافة المستويات، تحت قيادة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب"، مشيرًا إلى أن هناك مجهود حقيقي وقوي يبذله الأعضاء كلٍ في موقعه ومنصبه.

وقال الدكتور محمد الفيومي، نائب رئيس الحزب، إن الحزب يصعد بخطوات ثابتة وأصبح يشار له بأنه من أكبر الأحزاب المصرية، وهو بالفعل من الأحزاب الكبيرة والقوية.

وأعلن الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بالحزب، أن عدد المقرات داخل حزب الحرية وصل لـ477 مقرًا على مستوى الجمهورية، ووصل عدد الأعضاء لـ100 ألف عضوية حقيقية، مشيرًا إلى أنه على مدار 2000 فاعلية حقيقة احترم فيها الحزب كرامة المواطن المصري.