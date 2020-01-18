مصر | "الحقوا أخويا هيدبحوه".. حقيقة بوست أشعل مواقع التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحقوا أخويا هيدبحوه".. حقيقة بوست أشعل مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي مصدر أمني بقطاع أمن القاهرة، صحة ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن اختطاف طالب جامعي من منطقة المقطم بعد الانتهاء من الامتحان، وقيام سيارة نقل بنقله إلي طريق الإسماعيلية، والاتصال بشقيقته وتهديدهم بقتله.

وأضاف المصدر ذاته للفجر، أنه لم ترد أى بلاغات بهذه الواقعة، وأن هذه الواقعة لا صحة لها.

كان تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبرا مفاده بقيام مجهولين يستقلون سيارة نقل باختطاف طالب جامعي، والتوجه به إلى طريق محافظة الإسماعيلية، ثم الاتصال بأهليته، وتهديدهم بذبحه.