مصر | التحقيقات تكشف كواليس مقتل "شاب العياط" على يد مجهولين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيقات تكشف كواليس مقتل "شاب العياط" على يد مجهولين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل شاب ويدعى "صالح مسعد" 28 عامًا، على يد مجهولين لسرقه سيارته بالإكراه، بمركز العياط، إثر إطلاق أعيره نارية صوبه، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن مجهولين طاردوا شاب في عقده الثاني من العمر، ويقطن بعزبة حسن بقرية المتانيا أثناء ذهابه للعمل بسيارته، بمركز العياط، وذلك لسرقه أمواله وسيارته التي يقودها بالإكراه، وحاول الدفاع عن نفسه والابتعاد عنهم، ولكن أطلق المجهولون صوبه أعيره نارية، بأعلى كوبري البليده الإقليمي بالعياط، حتى لفظ أنفاسه الأخير، وفروا هاربين

وأمرت النيابة، في وقت سابق، التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لفحصها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الشاب، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز العياط، بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوب شاب بعدما اعترضوا طريقه بالقرب من الطريق الإقليمي بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، وعثر على جثة "صالح مسعد صالح"، وتم التحفظ على الجثة.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.