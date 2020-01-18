مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": ضبط 9 تجار عملة.. وكواليس قتل سائق العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": ضبط 9 تجار عملة.. وكواليس قتل سائق العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

القبض على ٩ أشخاص لاتجارهم في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي مكون من عدد ٩ أشخاص تخصصا أعضاؤه في جرائم النقد الأجنبي والتعامل به خارج السوق المصرفي المرخص له، بالمخالفة للقانون، وذلك بإصطناع محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات الأجنبية، تفيد شراء بضائع بمبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية، وكذا محررات منسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وممهورة بأختام مزورة تفيد استلام تلك البضائع واستخدام تلك المحررات في تهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي للدول الأجنبية، خاصة ‏دولة تركيا، وبعرض المتهمين على نيابة استئناف الإسماعيلية قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.للتفاصيل اضغط هنا

تعذرات أمنية لقضايا التجديدات بطره على مدار 3 أيام

صرح محمد أحمد المحامي، بأن هناك خطابًا قد ورد إلى مأمورية المحاكم المنعقدة بمجمع المحاكم بطره يفيد بتعذر إحضار المتهمين في القضايا المعروضة من نيابة أمن الدولة العليا لنظر أمر التجديد فيها وذلك في الأيام 18 و19 و20 يناير الجاري، لدواع أمنية عدا المأمورية الخارجية كالأقسام وسجن القناطر.للتفاصيل اضغط هنا

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الحبس 3 سنوات لمتهمين بتهمة تعاطي مخدر الهيروين بالقاهرة

قررت محكمة القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عصر اليوم السبت، بمعاقبة المتهمين "ج.م" و"م.ح"، و"ا.س" بالسجن 3 سنوات، وذلك لتعاطيهم مخدر الهيروين بالشروق.للتفاصيل اضغط هنا

إحالة دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع "حماية المنافسة" للمفوضين

قررت الدائرة السابعة استثمار، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، إحالة الطعن المقام من الصيدلي هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والذي يطالب فيه بإلغاء القرار التصالح مع محتكري صمامات القلب والمؤكسدات، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. للتفاصيل اضغط هنا

جنايات القاهرة تؤجل جلسة شقيق بطرس غالي إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، تأجيل محاكمة شقيق بطرس غالي، وزير المالية الأسبق وآخرين، بتهمة تهريب الآثار إلى خارج البلاد، لجلسة الغد.للتفاصيل اضغط هنا