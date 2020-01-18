أخبار مصر | إقالة وزيرة الصحة.. انتفاضة ضد هالة زايد بعد حادث أطباء المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة.. انتفاضة ضد هالة زايد بعد حادث أطباء المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدموع الحزن، ودعت مصر ملائكة الرحمة من ضحايا "حادث طبيبات المنيا"، نتيجة سوء التنظيم والتعنت في إتباع الروتين من جانب وزارة الصحة، ليبقى مشهد المطالبة بمحاسبة المسؤولين الحقيقيين للراحل أحمد زكى في فيلم "ضد الحكومة" هو الحكم العادل.

وتقدم عدد من نواب البرلمان عن محافظة المنيا، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يطالب بمحاسبة كل من تسببوا في هذا الحادث الكارثي بدءا من وزيرة الصحة وصولًا لكل من ساهم في هذا الحادث.

حق شهيدات الرحمة ومحاسبة المسئولين

خرج مجلس نقابة الأطباء، اليوم، بقرار إحالة 5 من القيادات الإدارية بمديرية الشئون الصحية بالمنيا والوزارة إلى لجنة التحقيق وهم "مدير إدارة أبو قرقاص بالمنيا ومدير إدارة سمالوط بالمنيا ومدير إدارة المنيا الطبية والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ومساعد الوزيرة لشئون المبادرات".

وأكد الدكتور إبراهيم الزيات، "عضو مجلس النقابة العامة للأطباء" أن التحقيقات تضم أى أسماء يتضح مسئوليتها بالحادث، وعن المسئولين من غير أعضاء النقابة، فسيتم مخاطبة النقابة المختصة لاتخاذ اللازم ضدهم، مؤكدًا أنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قريبًا؛ لإيقاف كل أشكال التعسف التى تواجهها النقابة حاليًا.

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المطالبة بالتغيير ووضع حلول للروتين

طالب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بتفعيل اللامركزية لتخفيف معاناة وتكاليف السفر، والابتعاد عن سوء الأحوال الجوية وسوء حالة الطرق، مع رفع مستوي التطور العلمي لوزارة الصحة بوضع مثل هذه الدورات التدريبية على الإنترنت.

وجاءت الدكتورة هالة زايد "وزيرة الصحة والسكان"، اليوم، بقرار صرف تعويض مالى لمصابى حادث طبيبات المنيا وأسرهم مع توفير فرص عمل لائقة للمصابين وكذلك أسر المتوفين.

وتحرك أعضاء مجلس النواب ونقابة الأطباء؛ لوضع حلول جذرية للحادث المعروف بـ"ميكروباص أطباء المنيا" فكان العزاء الوحيد لأسر الشهيدات وللمصابات، بحيث يأتي التعويض المادي في آخر التحركات بعد التحرك الحقيقي نحو محاسبة المسئولين عن الحادث مع المطالبة بالتغيير ووضع حلول؛ لإنهاء الأزمة، الأمر الذي أكد على أن "حياة المواطن لا تقدر بثمن".

هذا، وتصدر هاشتاج "إقالة وزيرة الصحة" تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، الأربعاء الماضي، حيث طالب العديد من المشاركين بإقالة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعد حادث طبيبات المنيا الذي أسفر عن عدد من الوفيات وإصابة 17 أخرين، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.