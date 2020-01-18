شكرا لقرائتكم خبر عن لتشجيع السياحة.. كأس و500 جنيه لأجمل حنطور في إدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لتشجيع سائقى الحنطور على الاهتمام بمظهر وصحة الحيوان أمام السائحين وتشجيع السياحة، نظم مستشفى بروك الخيرى لعلاج الحيوان مسابقة بين سائقى الحناطير لاختيار أفضل حصان وأجمل عربة، ومنح جوائز لـ10 فائزين.

وقال الدكتور رضا عليوة، مدير المستشفى، إن المستشفى نظم المسابقة بمناسبة احتفالات أسوان بعيدها القومى، بمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بحضور نقيب الأطباء البيطريين في المدينة، الدكتورة سهير كعوان، وعبداللطيف محمد على، مساعد رئيس المركز والمدينة، نائبًا عن رئيس المركز، وأطباء المستشفى.

وأضاف أن إدارة المستشفى سلمت الفائز بالمركز الأول كأسًا و500 جنيه وغذاء للحيوان، وصاحب المركز الثانى 400 جنيه، ومن الثالث حتى العاشر 300 جنيه، وذلك لتشجيع سائقى عربات الحنطور على الاهتمام بالحيوان والعربات لتنشيط السياحة في المدينة.