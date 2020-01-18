شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات «تحيا مصر»: «افتتاح 5 قريبًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السبت، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مشروعات «تحيا مصر»، بحضور ممثلى صندوق «تحيا مصر» وإدارة الأشغال العسكرية، بجانب اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، ومديري شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والشباب والرياضة والمشروعات والمالية، والعقيد محمد الدجوى، عضو الرقابة الإدارية.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح وتشغيل 5 مشروعات من إجمالى 15 مشروعا في كافة قطاعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الصناعية ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 609 مليون جنيه، منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق «تحيا مصر»، و289 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.

واضاف المحافظ أنه من أبرز المشروعات التي سيتم افتتاحها مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة، بجانب تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سرير ولتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد، ومشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة، وتوصيل المرافق العامة مع استكمال وتشطيب 6 عمارات لإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو تضم 144 وحدة سكنية.