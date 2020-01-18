شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات أزهر الإسكندرية»: لا شكاوى من «عربي» الابتدائية والإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في الإسكندرية، السبت، امتحان اللغة العربية بفروعها، وسط إجراءات مشددة، فيما أكدت غرفة عمليات منطقة الإسكندرية الأزهرية عدم ورود شكاوى من الامتحانين.

وأجرى الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، رفقة الشيخ نشأت الصاوي، الوكيل الشرعي للمنطقة، أعمال الامتحانات بلجنة معهد بنين الصادق الأمين والتي تضم طلاب معهدي الصادق الأمين، وبنين الإمام أبوالعزائم، ولجنة معهد فتيات الصادق الأمين والتي تضم طالبات معهدي الصادق الأمين، والإمام أبوالعزائم، ولجنة معهد كوثر النجار الابتدائي.

وتابع «أبوزيد» خلال الجولة سجلات حضور وانصراف الطلاب، والاطمئنان على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، ومنع أي وسيلة للغش، والتشديد على عدم تواجد الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، والتأكيد على التزام الجميع بالتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، والتزام الطلاب بالزي والمظهر الذي يليق بالطالب الأزهري، وضرورة التواصل مع غرفة العمليات بديوان المنطقة؛ لسرعة حل المشكلات الطارئة.