شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلن الناجحين في مسابقة «الشؤون الإسلامية» للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الطلبة الوافدين المقيدين على منحة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والناجحين في مسابقة المجلس للقرآن الكريم من الدارسين بالأزهر الشريف.

وذكرت الأوقاف، في بيان، السبت، أن الفائزين في الفرع الأول بالمسابقة والخاص بحفظ القرآن الكريم كاملًا من دول بوركينا فاسو ونيجيريا والسنغال وأندونيسيا والهند وباكستان وقيرغستان، وفي الفرع الثاني لحفظ نصف القرآن من طاجيكستان وقيرغستان، وفي الفرع الثالث بحفظ ربع القرآن من أندونسيا وألبانيا.

أضاف البيان أنه تم ترشيح الناجحين من الطلاب الوافدين الفائزين في الفرع الأول؛ للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها الوزارة في فبراير المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.