شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تستأنف حملات إنقاذ المشردين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت وزارة التضامن، السبت، حملات إنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، والتى تطلقها الوزارة لتوفير حياة كريمة للمشردين، خاصة في فصل الشتاء، ورافقت الوزيرة نيفين القباج الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعددًا من المحافظات بحثًا عن المشردين من الكبار والأطفال.

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ونجح الفريق في إنقاذ مشرد من الشارع ونقله إلى دار رعاية عقيلة السماع بحلوان، حيث كان يفترش الرصيف في شارع كورنيش النيل في العجوزة، كما وزع الفريق الوجبات والبطاطين على المشردين الذين رفضوا الانتقال إلى دُور الرعاية.

وقالت الوزيرة إن الحملة هذا العام تأمل في إنقاذ أكبر عدد من المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، موضحة أن الحملة تقدم وجبات ساخنة وبطانية لكل مشرد يرفض الانتقال إلى دار رعاية، وتعاود المرور عليهم مرات عديدة لإقناعهم بالانتقال إلى دُور الرعاية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى حماية المشردين من الشارع وتوفير مأوى مناسب لهم، خاصة مع الظروف المناخية الصعبة.

وأضافت أن الحملة يتعاون فيها فريق أطفال بلا مأوى بوحداته الـ17 المنتشرة في المحافظات مع فريق التدخل السريع بالوزارة.