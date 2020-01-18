شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الغردقة ينتظرون تطوير شاطئ الكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل 15 عامًا، أعلن مسؤولو محافظة البحر الأحمر البدء في تطوير الشاطئ العام بمنطقة الكورنيش في الغردقة، ومنذ ذلك الحين فإن عملية التطوير مازالت حبيسة الأدراج، فشاطئ الكورنيش نجا من قبل من استيلاء ملاك القرى السياحية عليه، في مقابل إهمال مسؤولى المدينة له وتركه خاليًا من الشماسى والكراسى والمنقذين والحمامات.

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واكتفى المسؤولون بتحصيل رسوم الدخول دون تقديم أي خدمات للزائرين، ومع اقتراب الإجازات سنويًا يتم الإعلان عن خطة لتطوير الشاطئ، وينتظر الأهالى «الفرج»، إلا أنه وكالعادة لا يتم أي أعمال تطوير للشاطئ.

«المصرى اليوم» رصدت خلو شاطئ الكورنيش من أي شمسية تستظل بها من الشمس أو كرسى تجلس عليه أو كافيتريا تقدم لك مشروبًا، فالشاطئ يمتد بطول نحو 400 متر، حيث الصخور الضخمة على الشاطئ التي تعوق تهذيبه.

وتعد منطقة شاطئ الكورنيش بالغردقة من أفضل المناطق التي تستطيع أن ترى من خلالها البحر الأحمر بمياهه الزرقاء الصافية، إلا أنه غير مجهز لاستقبال الزائرين، ومن بين 10 شواطئ عامة تابعة للغردقة، لم يتبق منها إلا شاطئ الكورنيش الذي نجا من مزادات التأجير للقطاع الخاص.