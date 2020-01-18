شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي يعقوب: استقبلنا 60 ألف حالة في مركز أسوان منذ إنشائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد نادى الجزيرة، برئاسة عمرو جزارين، ونائبه المحاسب طارق حشيش، ندوة داخل مقر النادى، السبت، مع الدكتور مجدى يعقوب، الطبيب العالمى في جراحة وزراعة القلب.

وأشار «يعقوب»، خلال الندوة، إلى النجاح الذي حققه مركز أبحاث وعلاج أمراض القلب في أسوان، والدور الفعال لتبرعات الشعب المصرى في إنجاز العمل بالمركز، لافتًا إلى أن المركز استقبل أكثر من 60 ألف حالة منذ إنشائه عام 2009.

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وأوضح أنه بصدد إنشاء فرع جديد لمركز القلب في مدينة 6 أكتوبر، وإجراء توسعات للمستشفى في شتى أنحاء ومحافظات مصر، بعد أن حققت تجربة فرع أسوان صدى عالميًا كبيرًا خلال جميع المؤتمرات العلمية على مدار الشهور القليلة الماضية.

وقال «يعقوب»، خلال الندوة: «مشروع مستشفى القلب فرع 6 أكتوبر يحتاج ما يزيد على 150 مليون جنيه لإنشائه على مدار 3 سنوات مقبلة، وهو ما يدعونا إلى المطالبة بالمزيد من تبرعات أهل الخير، وفرع مستشفى القلب في 6 أكتوبر سيطل على الأهرامات الثلاثة، والقوات المسلحة المصرية مشكورة بدورها تقف بجانبنا من أجل إنجاز العمل والبناء في المشروع، الذي سيكون 4 أضعاف مساحة نظيره بأسوان، وسيحتوى على 200 سرير لاستقبال جميع حالات مرضى القلب، وأتمنى أن يتم إنجاز الفرع الجديد في أسرع وقت ممكن».

من جانبها، أقامت شريفة سرور، الرئيس السابق لـ«روتارى الجزيرة»، معرضًا كبيرًا للعديد من المنتجات، يومى الجمعة والسبت، داخل مقر النادى، وتم تخصيص الدخل المالى للتبرع لبناء الفرع الجديد لمستشفى القلب في 6 أكتوبر.