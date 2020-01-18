شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: زيادة الخطة الاستثمارية لـ«التعليم» 33.3% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً لاستعراض الخطة الاستثمارية المقترحة لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 2020/2021.

أضاف المتحدث في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على «صدى البلد»، أن الموازنة الاستثمارية لأي وزارة لا تعني موازنتها العامة، وهي تخصص للإنفاق على مشروعات البنية التحتية مثل بناء المدارس والمستشفيات.

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وأوضح أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طالب خلال الاجتماع بزيادة الخطة الاستثمارية بنسبة 33.3%، تكون مخصصة لإنشاء الفصول الجديدة ومعالجة كثافة الفصول.

وأشار المتحدث إلى موافقة رئيس الوزراء على زيادة خطة الوزارة، مشيرًا إلى أنه ركز خلال الاجتماع على مسألة تقليل كثافة الفصول، خاصة وأن تطوير التعليم يتم عن طريق تطوير المناهج وحل مشكلة كثافة الفصول.

وكشف المتحدث أنه سيتم تطبيق فكرة مشروع الفصول المتنقلة في عدد من المحافظات خاصة مع وجود مشكلة في عدم توافر أراضي بالوجه البحري لإنشاء المدارس عليها، ولذلك تمت الاستعانة بخبرات الصين واليابان لحل تلك الأزمة، وسيتم الاستعانة بعدد من مراكز الشباب أو أي منشأة تمتلك فناء بمساحة كبيرة عن طريق إنشاء فصول متنقلة يتم صناعتها من مواد تصلح للتنقل.