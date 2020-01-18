شكرا لقرائتكم خبر عن «لا نجبرهم على شيء».. متحدث «التضامن» يوضخ طرق التعامل مع المشردين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة إنقاذ المشردين هي حملة سنوية، يتم التوسع فيها خلال فترات التقلبات الجوية في فصل الشتاء.

أضاف المتحدث في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن الوزيرة نيفين القباج أطلقت الحملة لإنقاذ المشردين، وتوفير حياة كريمة لكل من هم بلا مأوى.

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تابع أن الوزيرة تعاملت مع عدد كبير من الحالات خلال فترة حملة إنقاذ المشردين التي شهدتها في منطقة الدقي والعجوزة، وتم إقناع عدد من المشردين للانضمام إلى دور الرعاية.

وكشف المتحدث أن طرق التعامل مع المشردين تتم عبر سؤالهم عن أوراقهم الشخصية وعما إذا كانوا يعانون من أمراض أو مشكلة نفسية، ويتم تقديم الخدمات المتاحة عبر نقلهم إلى دار رعاية.

وأوضح المتحدث أن نسبة الاستجابة من المشردين ترتفع، ويتم تقديم كافة الخدمات المجانية للمشردين في دور الرعايا، ولا يتم إجبارهم على البقاء في دار الرعايا في حالة طلبهم الرحيل.