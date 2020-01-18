شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم 312 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتميز في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أشرف عطية، محافظ أسوان، بدء تسليم وحدات مشروع الإسكان المتميز الذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع هيئة الأوقاف بمنطقة العقاد بمدينة أسوان، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

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وقال «عطية»، في تصريح خلال جولة ميدانية لموقع المشروع، السبت، إنه تقرر البدء في تسليم 13 عمارة كمرحلة أولى على مدار أسبوعين للمنتفعين بالمشروع بإجمالي 312 شقة بنظامين التشطيب الكامل والنصف تشطيب، طبقاً لضوابط وقواعد تم وضعها مع منح تسهيلات للمتقدمين.

وتشمل التسهيلات خصم 100 جنيه على كل متر بواقع خصم 10% في حالة سداد كامل ثمن الوحدة السكنية، وإمكانية سداد باقى المبالغ المستحقة بموجب شيكات بنكية ربع سنوية، إضافة إلى أنه بعد انتهاء التقييم النهائي للمشروع سيتم رد أي مبالغ تم تسديدها بالزيادة.

أضاف المحافظ إنه تم تنفيذ مشروعات لرصف الطرق المؤدية إلى موقع المشروع وربطها بمدينة أسوان بتكلفة نصف مليون جنيه، بجانب تركيب البلدورات ودهانها، مطالبا الحاجزين بالجدية في دفع الأقساط والمستحقات المالية المتبقية؛ للوفاء بسرعة إنهاء أعمال إدخال المرافق العامة والتشطيبات بالتوازى معها.