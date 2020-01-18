شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل طالبين في واقعة التنمر من معاق ذهنيًا في المطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة المطرية إخلاء سبيل طالبين في واقعة التنمر من شاب من ذوي الإعاقة أثناء سيره بالشارع بمنطقة المطرية، وذلك بعد تصالح الطرفين.

وقال الطالبان في التحقيقات إنهما صورا الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد «الهزار»، و«لم يكن قصدهما التشهير بالمجنى عليه».

كانت الأجهزة الأمنية رصدت فيديو تنمر شابين من شاب معاق ذهنيا، وتم تحديد شخصية الطالبين وإلقاء القبض عليهما وعرضهما على النيابة العامة.