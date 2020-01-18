شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع 34 طبيبًا وموظفًا بوحدة صحية بالبحيرة بسبب «الغياب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، السبت، إحالة 34 من الأطباء والعاملين بالوحدتين الصحيتين لقريتي كوم القناطر ومحلة كيل بمركز أبوحمص للتحقيق بسبب عدم الانضباط القانوني.

كانت حملة من الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص قامت بالمرور على الوحدتين الصحيتين بقريتى كوم القناطر ومحلة كيل، وكشفت غياب 34 من طاقم الأطباء والممرضين والفنيين والعمال بالوحدتين عن العمل دون إذن.

وشدد «المحافظ» على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان التزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.