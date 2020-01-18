شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية أقراص ومواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة حسن خلف، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص والمواد المخدرة الممنوع تعاطيها أوتداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

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ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الشركة الايطالية رقم 894 القادمة من روما، اشتبه حافظ منشاوى، رئيس قسم تفتيش الركاب، في راكب مصرى نظرا لارتباكه وكثرة عدد الحقائب بحوزته، وبسؤاله عما إذا كان معه بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية فاجاب بالرفض.

تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ علاء الدين عماره والذي أكد الإشتباه بوجود بعض الأدوية بحقائب الراكب، وبالعرض على مصطفى الجندى، مدير الإدارة بالإنابة، قرر تفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 14 شريط من عقار كونترمال المخدر و8 شريط من عقار البريجبالين المخدر باجمالي 257 قرص وقطعه من مخدر الماريجوانا بوزن 4 جرام داخل جيوب الملابس بحقائب الراكب.

قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 3 لسنة 2020.