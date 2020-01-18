شكرا لقرائتكم خبر عن «اللي يموت في مطاردة ملوش دية».. أبناء مدينة دهب يوقعون وثيقة لمكافحة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع أبناء مدينة دهب في جنوب سيناء، السبت، وثيقة لمكافحة المخدرات ومنع بيعها أو الاتجار بها في المدينة، ونبذ مَن يرتكب تلك الجريمة، وعدم دفاع القبائل عنه حتى لا يتعرض الشباب لمخاطر الإدمان، وهى الوثيقة التي قوبلت باستحسان وإشادة من المجتمع بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وجاء في الوثيقة: «أبناء مدينة دهب اتفقوا على أنه لا يمكن التستر على مَن يقومون بتدمير شبابنا بالمخدرات، ويجب الإبلاغ عمن يقوم بذلك، ولا يحق لأحد الدفاع عن المتورطين في الاتجار بالمخدرات، وإذا قُتل في مطاردات المهربين فلا تطالب عائلته أو قبيلته بحق دمه».

وقال الشيخ سويلم حميد مبارك، من مشايخ قبائل دهب، إن الجميع اتفقوا على محاربة تجار المخدرات الذين يدمرون الشباب بتلك السموم القاتلة. وقال الشيخ رمضان أبورويبض، من مشايخ جنوب سيناء، إن الوثيقة تؤكد أن الجميع يرفضون تلك السموم التي تدمر الشباب ويقفون صفًا واحدًا في وجوه مَن يروّجونها.