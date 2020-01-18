شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يجتمع بكهنة الإيبارشية البطريركية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية، بكهنة الإيبارشية في اللقاء الشهري.

وقال نيافة الأنبا باخوم، في تصريحات صحفية، إن اللقاء بدأ بالصلاة، ثم ألقى صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، محاضرة عن بيت الرب من الحجر إلى البشر من في الكتاب المقدس.

ثم اجتمع الآباء الكهنة مع مسؤولين جماعة إيمان ونور للتعرف عليهم أكثر، وبعد ذلك تم الحوار حول بعض المواضيع الرعوية واختتم اللقاء بالصلاة.

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من جهة أخرى، ترأس الأب بولس ساتي، المدير البطريركي لإيبارشية القاهرة، ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر، بمشاركة نيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط، القداس الاحتفالي لعيد مار أنطونيوس الكبير أبي الرهبان شفيع أقدم كنيسة رعية للكلدان في مصر والتي وضع حجر أساسها المثلث الرحمات مار إيليا الثالث عشر عبو اليونان سنة 1891.

وكرست مغارة وتمثال القديس مار أنطونيوس الكبير لتكون مزارًا للمؤمنين، ويعد التمثال الأول من نوعه في مصر وخاص للكنيسة وتم صنعه ومغارته بأيادي مسيحية ومسلمة.

شارك في القداس القمص بطرس وليم والدياكون أنطونيوس وصفيت وقدس الأب الربان فيلبس، مسؤول كنيسة السريان الأرثوذكس في مصر، والآباء أنطونيوس فايز، مايكل سليم، أثناسيوس عزمي، والراهبات والشعب المؤمن.

وأشار الأنبا كيرلس وليم في العظة لفضائل القديس أنطونيوس وأكد على جمعه بين الكنائس. وفي نهاية القداس توجه الجميع للمغارة كهنة وشمامسة وكشافة وشعب بترتيل الطلبة الخاصة لمار أنطونيوس.