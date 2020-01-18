شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان المراكز المطورة في صفط اللبن والعياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السبت، أعمال تطوير 4 مراكز للشباب في قرى البليدة والجملة والسعودية بمركز ومدينة العياط، ومركز شباب صفط اللبن بحي بولاق الدكرور.

أكد «صبحى»، في تصريحات صحفية، أن تطوير مراكز الشباب يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بأداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، يستفيد من خدماتها أبناء المناطق المحيطة بها.

من جهته، أكد محافظ الجيزة سعي الدولة بالتوسع في مراكز الشباب وتطويرها، وذلك في ضوء الاهتمام بالشباب والعمل على رفع قدراتهم البدنية والثقافية والرياضية، مشيراً إلى أن العمل على توسيع مساحة ممارسة الشباب للرياضة وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي تأتى في مقدمة أولويات المحافظة .

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير التي تم افتتاحها بمراكز الشباب شملت ملعب خماسي لكرة القدم والمبنى الإداري المطور، والمزود بمجموعة من صالات الأنشطة الرياضية والجيمانزيوم والمكتبات، إضافة إلى افتتاح الملعب المطور بمركز شباب صفط اللبن على مساحة ٣٠٠٠م٢، بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه .

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وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة خلال زياراتهم لمراكز الشباب عدداً من الأنشطة والعروض الرياضية في مجموعة من الألعاب الفردية والجماعية قدمها أعضاء تلك المراكز من النشء والشباب.

ونظمت المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قافلة طبية شاملة، استهدفت قرية كفر وهران بالمرازيق مركز ومدينة البدرشين، واستمرت لمدة يومين.

وقال محافظ الجيزة إن القافلة تأتى ضمن حملة «100 مليون صحة»، التي أطلقها وزارة الصحة طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجاً للقيام بالكشف المجاني على المواطنين، وتقديم العلاج اللازم لهم وتحويل الحالات التي تستدعى للمستشفيات.

وأشار المحافظ أن القافلة شملت 10 سيارات مجهزة وشهدت إقبال كثيف من المواطنين حيث تم الكشف عن 2000 مواطن، وتضمنت كافة التخصصات «أمراض النساء والباطنة والجلدية والاطفال والجراحة والمسالك والرمد ومعمل دم ومعمل طفيليات».

وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان ساهمت في توفير الأدوية اللازمة للحالات المرضية بالمجان وتحويل 9 حالات للمستشفيات لإجراء عمليات.