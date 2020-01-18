شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية في ألمانيا تستقبل السيسي بالأعلام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الجالية المصرية في ألمانيا الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأعلام، السبت، فور وصوله إلى مدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها الأحد.

وقال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن المصريين في ألمانيا يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل خطواته.

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أضاف «ثابت» أن أبناء الجالية المصرية في ألمانيا نظمت وقفة ترحيب بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يزور ألمانيا للمشاركة في قمة برلين حول ليبيا.

وقال رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا إن أبناء الجالية يتابعون عن كثب كل القضايا التي تشغل للمواطن المصري وعلى رأسها مؤثرات الأمن القومي المصري.

وأوضح رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا «أنه من هنا تأتي الأهمية الكبرى لمشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة برلين، حيث أن ليبيا تمثل عمق استراتيجي بحكم الجوار للأمن القومي المصري».

كان الرئيس السيسى وصل إلى مدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها، الأحد، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمي العضوية في مجلس الامن الدولي، بإلاضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

الجالية المصرية فى ألمانيا تستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأعلام ، وذلك خلال وصوله لمدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا

الجالية المصرية فى ألمانيا تستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأعلام ، وذلك خلال وصوله لمدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا

الجالية المصرية فى ألمانيا تستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأعلام ، وذلك خلال وصوله لمدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا

الجالية المصرية فى ألمانيا تستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأعلام ، وذلك خلال وصوله لمدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا

الجالية المصرية فى ألمانيا تستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأعلام ، وذلك خلال وصوله لمدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا

الجالية المصرية فى ألمانيا تستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأعلام ، وذلك خلال وصوله لمدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا

الجالية المصرية فى ألمانيا تستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأعلام ، وذلك خلال وصوله لمدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا