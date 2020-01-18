انطلاق ورشة عمل "مستقبل وطن" بحضور وزير الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

انطلقت ورشة عمل حزب "مستقبل وطن"، اليوم السبت، حول رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بحضور السيد قصير وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة.

كما يشارك في الورشة النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال عفيفي، أمين التنظيم، وعدد من أعضاء وقيادات مستقبل وطن بالمحافظات.

ونظم الحزب على مدار الأسبوعين الماضيين، عدة مؤتمرات حول خطة الدولة العامة بمجال الإسكان بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالملف.​