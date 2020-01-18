سقوط أمطار على القاهرة.. والأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
شهدت عدة مناطق بالقاهرة الكبرى، مساء السبت، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، مع انخفاض في درجات الحرارة.
وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم تشهد استمرارا لفترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي يتوقع فيها سقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح.
وأضاف: "بداية من الأحد تقل فرص سقوط الأمطار في الصباح الباكر وتنعدم منتصف اليوم على أغلب المناطق، حيث كانت ذروة الأمطار أمس الجمعة واليوم السبت".
وناشد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.
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