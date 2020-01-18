"قومي المرأة" يهنئ أول سيدة تفوز بمنصب نقيب الفنانين التشكيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

توجه المجلس القومي للمرأة، بخالص التهنئة إلى الدكتورة صفية القباني عميد كلية الفنون الجميلة السابق لفوزها بمنصب نقيب للفنانين التشكيليين.

وأعرب المجلس في بيان اليوم، عن سعادته بالفوز الذي حققته الدكتورة صفية القباني لتصبح أول سيدة تفوز بهذا المنصب كنقيب للفنانين التشكيليين، مضيفًا أن "هناك إدراك لمدى أهمية الدور الذي من الممكن أن تقوم به المرأة في العديد من المجالات، والذي يرجع بشكل كبير للدعم الذي تتلقاه المرأة من القيادة السياسية، وإيمانها بأن المرأة شريك أساسي لبناء الدولة والنهوض بها لا يمكن الاستغناء عنها".

يذكر أن الدكتورة صفية القباني حصلت على أعلى الأصوات في انتخابات نقابة التشكيليين بـ 385 صوتا مقابل 337 صوتا للفنان طه القرني؛ لتفوز بمقعد النقيب خلفا للدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين السابق.​