وزير الإسكان يتفقد سكن العاملين بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة بدر، اليوم السبت، بتفقد الوحدات السكنية المُخصصة للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد وزير الإسكان، بمستوى التشطيبات، مشددًا على ضرورة الاهتمام بجودة أعمال التشطيب والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع بأعلى جودة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ تنفيذ نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون طرح الوحدات بشروط ميسرة.

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كما تفقد الوزير، مشروع الإسكان الاجتماعي، الجارى تنفيذه بمنطقة حدائق العاصمة، بمساحة ٣٣ ألف فدان، والواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، حيث يجري تنفيذ وطرح ٣٣٣٠٠ وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمنطقة.

وتفقد وزير الإسكان، أيضاً، مشروع محطة رفع الصرف الصحي، بطاقة ٢٥ ألف م٣ يوميا، لتخدم مساحة ١٦٠٠ فدان بمدينة بدر، وتستقبل الصرف الصحى القادم من العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال خط طرد ٦٣٠ مم.

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