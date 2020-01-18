الدفعة الثالثة لبرنامج تأهيل الشباب الأفريقي للقيادة تزور الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، زيارة للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، إلى منطقة الأهرامات وأبوالهول بالجيزة والمعالم المحيطة بهما، ضمن الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية الخاصة بالبرنامج.

بدأت الزيارة بمشاهدة الأهرامات الثلاثة وأبوالهول ودخول المقابر الداخلية الخاصة بكل هرم، موضحة عظمة التاريخ المصري القديم.

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وتوجه طلاب البرنامج، بعد ذلك، لمشاهدة عرض الصوت والضوء الذي يتناول قصص تاريخية عن تلك الفترة المليئة بالعظمة والإثارة، مما جعل الشباب الإفريقي مبهورين بقوة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

يذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي انطلقت من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم نوفمبر 2018، وأطلقه رئيس الجمهورية تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة.

ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع بلاد القارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتمائتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام وتم تخريج دفعتين إلى الآن، وتضم الدفعة الثالثة الحالية 94 متدربًا إفريقيًا من 37 دولة إفريقية.