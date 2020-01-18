افتتاح مشروع النقل الخارجي بمدينة بدر لموقفي السلام النموذجي وأحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم السبت، مشروع النقل الجماعي الخارجي في مدينة بدر.

وأكد الجزار، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، بتوفير وسائل النقل الجماعي الداخلي والخارجي بالمدن الجديدة، لخدمة سكانها، ومن أجل الإسراع بمعدلات تنمية تلك المدن، وزيادة عوامل جذب السكان إليها، ورفع نسب الإشغال فيها.

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وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سبق التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الجماعي بمدينة بدر، وحتى موقف السلام النموذجي، من خلال مسارين، الأول (الموقف الرئيسي – مركز الشباب – السنترال – مدرسة محمد سمير – الإسكان الاجتماعي ــ ميدان الهرم – طريق الإسماعيلية – موقف السلام)، والمسار الثاني (الموقف الرئيسي – طريق سعد زغلول – الكولدير – ميدان الروسية – قسم الشرطة – مركز طبي الحي الثالث – المدرسة الفندقية – بوابة هليوبوليس – ميدان الهرم – طريق الإسماعيلية – موقف السلام).

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شراء 20 أتوبيس ميني باص بسعة 33 راكبًا من حساب مجلس الأمناء، وتم ترخيصها كنقل عام، لنقل المواطنين من مدينة بدر إلى موقف السلام النموذجي، وموقف أحمد حلمي، وتم تحديد الأجرة بقيمة 6 جنيهات (بدر - موقف السلام النموذجي) أقل بجنيهين من أجرة الميكروباص، وبقيمة 10 جنيهات (بدر - أحمد حلمي) وأقل بـ3 جنيهات من أجرة الميكروباص.

وعلى هامش الافتتاح، استمع الجزار، إلى شرح من رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، حيث استعرض الجهود التى يبذلها مجلس الأمناء في المجالات المختلفة بالمدينة، خاصة في منظومة النقل الداخلي والخارجي بالمدينة، حيث تم تشغيل خطوط مباشرة من مدينة بدر لمحافظات الصعيد، بالتعاون مع السوبر جيت، وجارٍ الإعداد لتشغيل خطوط لمحافظات الوجه البحري، كما سلم رئيس مجلس الأمناء، درع المجلس لوزير الإسكان.​