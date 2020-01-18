جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب مواد مخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
أحبطت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأقراص والمواد المخدرة.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم السبت، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من روما، وبتفتيش حقائبه تبين وجود كمية من المواد والأقراص المخدرة المختلفة.
وأشار إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.
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