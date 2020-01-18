ضبط 53 طن نفايات طبية وأسمدة مغشوشة خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها على النحو التالي ضبط مصنع أسمدة "بدون ترخيص" بالمنوفية، بإجمالي مضبوطات بلغت 23 طن أسمدة زراعية ومواد خام "مغشوشة ومقلدة وغير مسجلة بوزارة الصحة"، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجاري.

ضبط 5 محلات جزارة بالقليوبية، بإجمالي مضبوطات بلغت 251 كيلو جرام، مخالفين الذبح خارج المجازر، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

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ضبط 3 قضايا صحة عامة "مدفن صحى، مخزن مخلفات صناعية، المحرقة بالجيزة)، بمخالفات (مخالفة النشاط بدون ترخيص، الحرق المكشوف للنفايات الطبية الخطرة خارج سور المحرقة، التخزين غير الآمن للمخلفات الصلبة والخطرة عدم "اكتمال سجل الحالة البيئية- توفير الوقاية للعاملين"، عدم وجود "الموافقة البيئية- سجل التعاقدات- سجل قياس الانبعاثات- سجل المواد والمخلفات الخطرة- نماذج تتبع لنقل النفايات الصلبة" تراكم كميات كبيرة من "ناتج الفرم والتعقيم والرماد على سطح الأرض غير المدفون- النفايات الطبية الخطرة 30 طن".

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق