إخلاء سبيل طالبين في واقعة التنمر بأحد ذوي الاحتياجات الخاصة بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم السبت، إخلاء سبيل طالبان في واقعة "التنمر" علي شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ونشر مقطع له علي فيسبوك.

وتنازل والد المجني عليه عن البلاغ، بعد أن اعترف الطالبان بمزاحهما مع الطالب.

كان تقدم أحد المواطنين (بالمعاش)، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبصحبته نجله (من ذوى الاحتياجات الخاصة)، وقرر بتضرره من (طالبان بالمرحلة الثانوية)، ويقيمان بدائرة القسم، لقيامهما بالتنمر على نجله وإجباره على القيام ببعض الحركات والاستهزاء به، حال عودته لمسكنه، وقيام أحدهما بتصويره بواسطة هاتف محمول، ونشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بذات المضمون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح واللهو مع نجل المبلغ.